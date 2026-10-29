சாத்துார் – விருதுநகரிடையே தேவை கூடுதல் டவுன் பஸ்

UPDATED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
சாத்துார்: சாத்துார் -விருதுநகர் இடையே கூடுதலாக டவுன் பஸ் இயக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
சாத்துார் அரசு பஸ் டிப்போவில் இருந்து சிவகாசி , ராஜபாளையம், தென்காசி, சங்கரன்கோவில், கோவில்பட்டி, ஸ்ரீவி., உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களுக்கு டவுன் பஸ் கள் இயக்கப்படுகின்றன.ஆனால் கலெக்டர் அலுவலகம் உள்ள விருதுநகருக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலான டவுன் பஸ் கள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது.
சாத்துாரில் வசிக்கும் பலர் கலெக்டர் அலுவலகம், ஆர்.டி.ஒ. அலுவலகம், சிப்காட் அலுவலகம் சென்று வரும் நிலையில் போதுமான டவுன் பஸ்கள் இல்லாததால் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர்.
காலை, மாலை, மற்றும் இரவு நேரங்களில் சுமார் ஒரு மணி நேரம்இடைவெளியிலேயே டவுன் பஸ்கள் உள்ளதாக மக்கள் பலரும் புகார் கூறுகின்றனர். விருதுநகரில் இருந்து சாத்துார் வரும் வியாபாரிகள், மக்கள் புறநகர் பஸ்சை நாடிச் செல்லும் நிலை உள்ளது.
எனவே சாத்துாரில் இருந்து விருதுநகருக்கு கூடுதலாக அரசு டவுன் பஸ்கள் இயக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.