தட்டாவூரணியில் குழாய் பதித்தும் குடிநீர் வினியோகம் இல்லை மக்கள் அவதி
தட்டாவூரணியில் குழாய் பதித்தும் குடிநீர் வினியோகம் இல்லை மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 31, 2026 11:14 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
சிவகாசி: சிவகாசி மாநகராட்சி தட்டாவூரணி பகுதியில் குழாய் பதிக்கப்பட்டும் குடிநீர் வினியோகம் இல்லை. புழக்கத்திற்கும் தண்ணீர் வராததால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
சிவகாசி மாநகராட்சி 48 வது வார்டு தட்டாவூரணி பகுதியில் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு கொடுக்கப்படாத நிலையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குழாய் பதிக்கப்பட்டது. இதற்காக புதிய மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டியும் கட்டப்பட்டது. ஆனால் குடிநீர் வினியோகம் செய்யவில்லை. அதே சமயத்தில் சமீபத்தில் குழாய் வழியாக உப்பு தண்ணீர் மட்டும் மேல்நிலை தொட்டிக்கு ஏற்றப்பட்டது. குழாய் வழியாக குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படாத நிலையில் மாநகராட்சி வாகனம் சார்பில் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகின்றது. இந்தத் தண்ணீர் அனைவருக்கும் போதவில்லை. குடிநீர் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால் இப்பகுதியினர் அனைத்து தேவைகளுக்கும் தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கித் தான் பயன்படுத்துகின்றனர். எனவே மாநகராட்சி சார்பில் குழாய் மூலமாக சீரான குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வேண்டும் .