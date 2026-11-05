மும்முனை மின்சாரம் வினியோகம் இல்லை குடிநீர் பற்றாக்குறையால் தவிக்கும் மக்கள்
மும்முனை மின்சாரம் வினியோகம் இல்லை குடிநீர் பற்றாக்குறையால் தவிக்கும் மக்கள்
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
சிவகாசி: சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளில் இரவு நேரங்களில் மின்சார வாரியம் சார்பில் மும்முனை மின்சாரம் வழங்காததால் மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் குடிநீர் ஏற்ற முடியாமல் பற்றாக்குறையால் மக்கள் தவிக்கின்றனர்.
சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 54 ஊராட்சிகள் உள்ளன. அனைத்து ஊராட்சிகளில் உள்ள கிராமங்களுக்கு உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரம் மூலமாகவும், பல்வேறு கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலமாகவும் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகின்றது. இந்தக் குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் மோட்டார் மூலம் ஏற்றுவதற்கு மும்முனை மின்சாரம் அவசியம். அதன்படி இப்பகுதியில் பகலில் மின்சார வாரியம் மும்முனை மின்சாரம் வழங்குகிறது. ஆனால் மாலை 6:00 மணி முதல் மறுநாள் காலை 8:30 மணி வரை மும்முனை மின்சாரம் வழங்கவில்லை. இதனால் பகலில் மட்டுமே தொட்டிகளில் ஏற்றப்படும் தண்ணீர் அனைவருக்கும் போதவில்லை. இதனால் முழுமையாக குடிநீர் வினியோகம் செய்ய முடியாததால் மக்கள் குடிநீர் பற்றாக்குறையால் சிரமப்படுகின்றனர். மேலும் சீரான மின்சாரம் வினியோகம் இல்லாததால் அடிக்கடி மோட்டார்கள் பழுதடைந்து விடுகின்றது. எனவே இப்பகுதியில் இரவு நேரத்திலும் மும்முனை மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.