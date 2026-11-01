சரக்கு வாகனங்களுக்கு நேர கட்டுப்பாடு எதிர்பார்ப்பு: பண்டிகைகாலம் எதிரொலி
சரக்கு வாகனங்களுக்கு நேர கட்டுப்பாடு எதிர்பார்ப்பு: பண்டிகைகாலம் எதிரொலி
UPDATED : அக் 31, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:15 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் நகர் பகுதி பண்டிகை கால நெரிசலை தவிர்க்க சரக்கு வாகனங்களுக்கு நேர கட்டுப்பாட்டை விதிக்க அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும்.
ராஜபாளையம் நகர் பகுதி நடுவே கேரள மாநிலம் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை பிரதானமாக உள்ளதால் வங்கிகள், வணிக நிறுவனங்கள், ஜவுளி, நகைக் கடைகள் கிளை பரப்பி உள்ளன.
இந்நிலையில் நகர் பகுதியில் வணிக நிறுவனங்களுக்கு சரக்குகள் கொண்டு வரும் வாகனங்களுக்கு நேர கட்டுப்பாடுகள் இல்லாததால் போக்குவரத்து அதிகமாக உள்ள பீக் அவர் நேரங்களில் கூட ரோட்டிலேயே லாரிகளை நிறுத்தி சரக்குகளை ஒவ்வொரு கடையாக இறக்கி ஏற்றி செல்வது தொடர்கிறது. இதன் மூலம் கூட்ட நெரிசலில் ஆம்புலன்ஸ் தீயணைப்பு வாகனங்கள் போன்ற அவசர கால சேவைகளுக்கு கூட ஒதுங்க வழியில்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே பண்டிகை காலங்களில் போலீசார் போக்குவரத்து துறை இணைந்து லோடு வாகனங்கள் நகருக்குள் நுழையவும் சரக்குகளை இறக்கவும் நேர அட்டவணை விதித்து முறைப்படுத்துவது அவசியமாகும்.