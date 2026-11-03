/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0: டிச.26 வரை 60 நாட்கள் நடக்கிறது
புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0: டிச.26 வரை 60 நாட்கள் நடக்கிறது
புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0: டிச.26 வரை 60 நாட்கள் நடக்கிறது
UPDATED : நவ 02, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:10 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மத்திய சுகாதார, குடும்ப நலத்துறை சார்பில் புகையிலை இல்லா இளைஞர் பிரசாரம் 4.0 அக்.28ல் துவங்கப்பட்டது. இந்த விழிப்புணர்வு பிரசாரம் 60 நாட்கள் நடத்த திட்டமிடப்பட்டு டிச.26 வரை நடக்கிறது.
ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும் வாரம் ஒரு முறை பொது இடங்கள், பள்ளி, கல்லுாரிகளில் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்குகள் நடத்தி மாணவர்களுக்கும், மக்களுக்கும் புகையிலை ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.
மேலும் உணவுப்பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பள்ளி, கல்லுாரிகளில் இருந்து 100மீட்டருக்குள் புகையிலை விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகள், கடைகளுக்கு அபராதம் விதித்து பறிமுதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.