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﻿ இன்று ராமர் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

﻿ இன்று ராமர் கோயில் கும்பாபிஷேகம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:11 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 01:11 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் ரயில்வே பீடர் ரோட்டில் உள்ள ராமர் கோயிலில் இன்று காலை கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.

நேற்று மாலை 6:00 மணிக்கு மகா ஸ்ங்கல்பம் துவங்கியது. இன்று காலை 8:00 மணிக்கு யாகசாலை துவக்கம், புனித நீர் கொணர்தல், புண்யாஹ வாசனம் நடக்கிறது. காலை 9:00 மணிக்கு மேல் காலை 10:30 மணிக்குள் கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது. மேலும் மாலை 4:30 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் நடக்கிறது. இரவு 8:00 மணிக்கு சுவாமி வீதி உலா நடக்கிறது. ஏற்பாடுகளை ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய பக்த ஜனசபை அறக்கட்டளையினர் செய்து வருகின்றனர்.

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