கள உதவியாளர்களாக நியமிக்கக்கோரி கேங்மேன்கள் நாளை முதல் ஸ்டிரைக்
கள உதவியாளர்களாக நியமிக்கக்கோரி கேங்மேன்கள் நாளை முதல் ஸ்டிரைக்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:36 PM
ராஜபாளையம்: தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் கேங்மேன்களாக பணியாற்றும் 9613 பேரை முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைபடி கள உதவியாளர்களாக நியமிக்க கோரி நாளை (நவ.19) முதல் நவ. 23 வரை வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்.
மின்வாரியத்தில் களப்பணிக்காக புதிய கேங்மேன் பணியிடம் உருவாக்கப்பட்டு 2021-ல் 9613 பேர் தமிழகம் முழுவதும் பணியில் அமர்த்தபட்டனர். கேங்மேன் பணியிடம் வரன்முறை இல்லாததால் துறை அளவிலான தேர்வு எழுதவும், பதவி உயர்வும் பெற முடியாமல் உள்ளனர். இதனால் கள உதவியாளர்களாக நியமிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இதுகுறித்து மார்ச்-சில் நடந்த முத்தரப்பு பேச்சு வார்த்தையில் கேங்மேன்களுக்கு கள உதவியாளர் பணி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின் அதுகுறித்த அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை.
இந்நிலையில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தி கள உதவியாளர் பணியை வழங்கக் கோரி இன்று முதல் 23 வரை வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு மின்வாரிய கேங்மேன் மற்றும் பணியாளர்கள் சங்க விருதுநகர் மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேஷ் தெரிவித்தார்.