8 மாதங்களாக நடக்கும் கழிப்பறை கட்டுமான பணி: ஆசிரியர்கள் அல்லல்
8 மாதங்களாக நடக்கும் கழிப்பறை கட்டுமான பணி: ஆசிரியர்கள் அல்லல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:36 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் செந்திக்குமார் மீனாட்சி அம்மன் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் 8 மாதங்களாக நடந்து வரும் கழிப்பறை கட்டுமான பணியால் ஆசிரியர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
விருதுநகர் தந்திமரத் தெருவில் செந்திக்குமார் மீனாட்சி அம்மன் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி உள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ளோரின் குழந்தைகள் அதிகம் இங்கு பயில்கின்றனர். நகராட்சி பள்ளியான இங்கு ஆசிரியர்களுக்கான கழிப்பறை வசதி போதுமானதாக இல்லை. 2026 பிப். ல் ரூ.6 லட்சத்தில் கழிப்பறை கட்டுமான பணிகள் துவங்கியது. மூன்று அறைகள் எழுப்பிய நிலையில், இப்பள்ளியை மாற்றுத்திறனாளிகள் பள்ளியாக மாற்றப்படவுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை தெரிவித்தது.
இதனால் கூடுதலாக 3 அறைகள் என 6 கழிப்பறைகள் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக நகராட்சிக் கூட்டத்தில் ரூ.4 லட்சத்திற்கு தீர்மானம் வைக்கப்பட்டது. ஆனால் டெண்டர் விடப்படாமல் உள்ளது. 8 மாதங்களாக நடந்த பணியில் இக்கட்டடங்கள் சிமென்ட் பூச்சோடு பாதியில் நிற்கிறது.
இப்பள்ளியில் கண் பார்வையற்ற ஆசிரியர் ஒருவரும் உள்ளார். கழிப்பறை சென்று வர சிரமம் உள்ளது. விரைந்து டெண்டர் விட்டு பணிகளை முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.