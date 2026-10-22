/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ஸ்ரீவி.,யில் நாளை மின் குறைதீர் முகாம்
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 07:48 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் முனியசாமி செய்தி குறிப்பு: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் வசிக்கும் மக்களின் மின்சாரம் தொடர்பான நீண்ட காலம் தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகள் மற்றும் இதர குறைகளை தீர்க்கும் பொருட்டு, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் கோட்டைப்பட்டி செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நாளை (அக்.17) காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை விருதுநகர் மின் பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் பாலசுப்ரமணியம் கேட்டறிய இருப்பதால், மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.