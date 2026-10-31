நாளை குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு 18,829 பேர் எழுத ஆயத்தம்

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ADDED : அக் 30, 2026 05:54 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் நாளை(நவ. 1) நடக்கும் குரூப் 2, 2ஏ தேர்வுக்கு 55 தேர்வு மையங்களில் 18,829 விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு எழுத ஆயத்தமாக உள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., மூலம் நாளை குரூப் 2, 2ஏ தேர்வு காலை 9:30 மணி முதல் மதியம் 12:30 மணி வரை நடக்கிறது. மாவட்டத்தில் 35 தேர்வு கூடங்களில் 55 மையங்களில் 18 ஆயிரத்து 829 விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு எழுதுகின்றனர். தேர்வு மையங்களை கண்காணிக்க 55 கண்காணிப்பு அலுவலர்கள், 6 ஆய்வு அலுவலர்கள், தாசில்தார், துணை தாசில்தார் நிலையில் 16 நடமாடும் குழுகக்கள், துணை கலெக்டர் நிலையில் 13 பறக்கும் படை அலுவலர்கள், 55 தேர்வு மையங்கள், 6 மையக்கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தலா 1 ஒளிப்பதிவாளர்கள் வீதம் 61 ஒளிப்பதிவாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விருதுநகரில் 10 தேர்வு மையங்களில் 3222, அருப்புக்கோட்டையில் 12 மையங்களில் 3257, ராஜபாளையத்தில் 10 மையங்களில் 3153, சாத்துாரில் 5 மையங்களில் 1491, சிவகாசியில் 9 மையங்களில் 2884, ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் 9 மையங்களில் 2822 என 55 தேர்வு மையங்களில் 18,829 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுதுகின்றனர்.