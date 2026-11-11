/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நாளை ( நவ. 11- ) மின்தடை(காலை 9:00-மதியம் 2:00 மணி)
நாளை ( நவ. 11- ) மின்தடை(காலை 9:00-மதியம் 2:00 மணி)
நாளை ( நவ. 11- ) மின்தடை(காலை 9:00-மதியம் 2:00 மணி)
ADDED : நவ 10, 2026 03:27 PM
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ராஜபாளையம் பி.எஸ்.கே நகர், அழகை நகர், ஐ.என்.டி.யூ.சி., நகர், மலையடிப்பட்டி தெற்கு, சங்கரன்கோவில் முக்கு, தென்காசி ரோடு, அரசு மருத்துவமனை, புது பஸ் ஸ்டாண்ட், பாரதி நகர், ஆர்.ஆர் நகர், சமுசிகாபுரம், சத்திரப்பட்டி, எஸ்.ராமலிங்காபுரம், கலங்காபேரி புதுார், மொட்ட மலை, வ.உ.சி நகர், பி.ஆர்.ஆர் நகர், பொன்னகரம், எம்.ஆர் நகர், லட்சுமியாபுரம், ராம்கோ நகர், நத்தம்பட்டி, வரகுண ராமபுரம், இ.எஸ்.ஐ காலனி, ஸ்ரீரெங்க பாளையம்.