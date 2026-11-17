/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நாளை மறுதினம் (நவ. 18-) மின்தடை (காலை 10:00-மதியம் 3:00 மணி)
நாளை மறுதினம் (நவ. 18-) மின்தடை (காலை 10:00-மதியம் 3:00 மணி)
நாளை மறுதினம் (நவ. 18-) மின்தடை (காலை 10:00-மதியம் 3:00 மணி)
ADDED : நவ 16, 2026 05:35 PM
அ நிறம் | அளவு
ராஜபாளையம் சோழபுரம், தேசிகாபுரம், ஆவரந்தை, நல்லம நாயக்கர்பட்டி, கிழவிகுளம், முத்தாநதி, பானாங்குளம், சிட்கோ காலனி, சங்கரலிங்காபுரம், செந்தட்டியாபுரம், வாழவந்தாள்புரம், அண்ணாநகர், முதுகுடி, செங்குளம், தெற்கு வெங்காநல்லுார் சிதம்பராபுரம், பட்டியூர், ஜமீன் கொல்லங்கொண்டான், இளந்திரை கொண்டான்.