விருதுநகரில் (நவ.10) மின்தடை

ADDED : நவ 07, 2026 05:12 PM
(காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி)
*விருதுநகர் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதி, மேற்கு ரத வீதி, முத்துராமலிங்கநகர், இந்திரா நகர், பாண்டியன் காலனி, குல்லுார்சந்தை, பெரியவள்ளிக்குளம், ஆர்.எஸ்.,நகர், அல்லம்பட்டி, லட்சுமி நகர், என்.ஜி.ஓ., நகர், வேலுச்சாமி நகர், தினமலர் நகர், வடமலைக்குறிச்சி, பேராலி, பாவாலி, சத்திரரெட்டியபட்டி, முத்துராமன்பட்டி, ஆத்துமேடு, பாண்டியன் நகரின் முத்தால் நகரில் ஒரு பகுதி, காந்தி நகரின் ஒரு பகுதி, கே.கே.எஸ்.எஸ்.என்., நகர், சத்யசாயி நகர், பேராலி ரோடு.
*ஆமத்துார், ஜி.என்.,பட்டி, மூளிப்பட்டி, நாட்டார்மங்கலம், காரிசேரி, சேர்வைக்காரன்பட்டி, மத்தியசேனை, செவலுார், புதுக்கோட்டை, சித்தமநாயக்கன்பட்டி, வெள்ளூர், கவுண்டம்பட்டி.
*துலுக்கப்பட்டி, ஆர்.ஆர்., நகர் முக்கு ரோடு, வச்சக்காரப்பட்டி, பட்டம்புதுார், மலைப்பட்டி, நடுவப்பட்டி, இ.முத்துலிங்காபுரம், இ.குமாரலிங்கபுரம், கன்னிசேரி, வாடியூர், முதலிப்பட்டி, மேலசின்னையாபுரம், அம்மாபட்டி, சங்கரலிங்காபுரம், வாய்பூட்டான்பட்டி, இனாம்ரெட்டியபட்டி, கண்பதி மில் குடியிருப்பு தென்பகுதி, ஒண்டிப்புலிநாயக்கனுார்.
*புதுப்பட்டி, பாலவநத்தம் ஒரு பகுதி, கடம்பங்குளம், சென்னல்குடி, அரசகுடும்பன்பட்டி, கே.வி.டி., கிரஷர், ரோசல்பட்டி, ஓடைபட்டி, கஸ்துாரிபாய் ரோடு, குமாரபுரம், மல்லாங்கிணர் ரோடு ஒரு பகுதி, காமராஜர் பைபாஸ் ரோடு, கால்நடை மருத்துவமனை ரோடு, அய்யாகோவில் பகுதி, காந்தி நகர், அம்பேத்கர் நகர், மீனாட்சி நகர், ஜக்கம்மாள்புரம், திடீர்நகர்.