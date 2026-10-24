மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் சுற்றுலா எதிர்பார்ப்பு: கோயில்கள் அருவிகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் சுற்றுலா எதிர்பார்ப்பு: கோயில்கள் அருவிகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த
UPDATED : அக் 17, 2026 05:54 AM
ADDED : அக் 16, 2026 05:25 PM
ராஜபாளையம்: விருதுநகர் மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள கோயில்கள், அருவிகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தினசரி மக்கள் சென்று வர அனுமதி வழங்குவதன் மூலம் சூழல் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தி அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கும்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மலையடிவார பகுதிகளான ராஜபாளையம் அய்யனார் கோயில், தேவதானம் சாஸ்தா கோயில், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் செண்பகத் தோப்பு காட்டழகர் கோயில், ராக்காச்சி அம்மன் கோயில், வத்திராயிருப்பு சதுரகிரி மலை உள்ளிட்ட பகுதி கோயில்கள் ஏராளமானோர் வழிபடும் பகுதிகளாக வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளன.
இது தவிர மழைக்காலங்களில் நீர்வரத்தின் போது சாஸ்தா கோவில் அருவி, அய்யனார் அருவி, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பேயனாறு, ராக்காச்சி அம்மன் கோயில் அருகே பாலருவி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நீர்வரத்தை தேடி சுற்றுலாப் பயணிகள் கூடுவது வழக்கம்.
இதில் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் வனத்துறையின் கட்டுப்பாடுடன் வழிபாடு முதல் குளிப்பது வரை இருந்து வருகிறது.
அய்யனார் கோயிலில் புதன், சனி கிழமைகளில் வழிபாட்டிற்கு அனுமதியும், சாஸ்தா கோயில் அருவி, காட்டழகர் கோயிலில் வார விடுமுறை நாட்கள், சதுரகிரி மலைக்கு விசேஷ நாட்களில் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
சாஸ்தா கோயில் வனப்பகுதி ஏற்கனவே சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முறையான பாதுகாப்புடன் வனப்பகுதியின் தொடக்கம் முதல் அருவி வரை வாகனத்தின் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு பின் மீண்டும் கொண்டு வந்து விடப்படுகிறது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் வனப்பகுதியில் செண்பகத் தோப்பில் இருந்து வ.புதுப்பட்டி வரை பாதுகாப்பான மலை ஏற்றத்திற்கு ட்ரக்கிங் வசதி உள்ளது.
இந்நிலையில் ராஜபாளையம், தேவதானம் பகுதிகளில் மலையேற்ற ட்ரக்கிங் வழித்தடம் அமைப்பதுடன் அடிவார பகுதி கோயில்கள், அருவிகளுக்கு தகுந்த பாதுகாப்பு உடை மாற்றுவது, பொருட்கள் வைப்பது போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்தி தினசரி வழிபாடு உள்ளிட்ட அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
இதன் மூலம் மாவட்டத்தில் விடுமுறை காலங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் அருகாமையில் அமைந்துள்ள இயற்கையை கண்டு ரசிப்பதுடன், பக்தர்கள் வழிபடுவதற்கும் சூழல் சுற்றுலாவை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அரசுக்கு வருவாயும் ஈட்ட முடியும்.