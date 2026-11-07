ஊராட்சிகளை இணைத்து பேரூராட்சி; கிருஷ்ணன்கோவில் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
ஊராட்சிகளை இணைத்து பேரூராட்சி; கிருஷ்ணன்கோவில் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே கிருஷ்ணன் கோவிலை சுற்றி உள்ள குன்னுார், வலையபட்டி, விழுப்பனூர் ஊராட்சிகளை இணைத்து கிருஷ்ணன் கோவில் பேரூராட்சியை உருவாக்குவது எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகிறது என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
வத்திராயிருப்பு தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கிருஷ்ணன் கோவிலில் கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழகம் உள்ளதால் வெளி மாவட்ட, வெளி மாநில மாணவர்கள் வருகை அதிகரித்து வளர்ந்து வரும் நகரமாக கிருஷ்ணன் கோவில் உருவாகி வருகிறது.
இதனால் குன்னூர் போக்குவரத்து பகுதியில் குடியிருப்புகள் மாநகர் பகுதிகளைப் போன்று உருமாறி வருகிறது. ஆனால் கிருஷ்ணன் கோவில், குன்னூர், வலையபட்டி, விழுப்பனூர் பகுதியில் ரோடு, வாறுகால், சுகாதார வளாகம் உட்பட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் போதுமானதாக இல்லை.
இந்நிலையில் கிருஷ்ணன் கோவிலை நெருங்கும் வகையில் விழுப்பனுார், குன்னுார், வலையபட்டி பகுதிகளில் குடியிருப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் திருமங்கலம் - ராஜபாளையம் நான்கு வழிச்சாலையில் வாகன போக்குவரத்தும் அதிகரித்து ரோட்டின் இருபுறமும் வணிக வளாகங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே, குன்னுார், வலையபட்டி, விழுப்பனுார் ஊராட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து கிருஷ்ணன் கோவில் பேரூராட்சியை உருவாக்கி கூடுதல் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுப்பது காலத்தின் கட்டாயமாக மக்கள் கருதுகின்றனர்.