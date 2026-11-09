தாறுமாறாக நிறுத்தும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெருக்கடி: மக்கள் அவதி
தாறுமாறாக நிறுத்தும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெருக்கடி: மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 04, 2026 11:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:19 AM
வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பில் தாறுமாறாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்பட்டு மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
பேரூராட்சி பகுதியான வத்திராயிருப்பில் ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகையும், வாகனங்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது.மேலும் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலுக்கு அமாவாசை, பவுர்ணமியை முன்னிட்டு ஏராளமான வெளிமாவட்ட பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.
இதனால் வத்திராயிருப்பு முத்தாலம்மன் பஜாரில் இருந்து அரசு மருத்துவமனை வரை வாகனங்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து தாறுமாறாக நிறுத்தப்படுகிறது, அதிலும் டூவீலர்கள் இஷ்டத்துக்கு நிறுத்தப்பட்டு கடும் போக்குவரத்து நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. அவசர காலங்களில் ஆம்புலன்ஸ் கூட எளிதில் வரமுடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, வத்திராயிருப்பு தாலுகாவில் நிலவும் போக்குவரத்து நெருக்கடியை சமாளிக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.