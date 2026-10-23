/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மரக்கன்று நடும் விழா: விருதுநகர்
UPDATED : அக் 23, 2026 04:38 AM
ADDED : அக் 22, 2026 06:09 PM
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காரியாபட்டி: காரியாபட்டி செயின்ட் மேரிஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி இளஞ்செஞ்சிலுவை சங்கம் சார்பாக, காரியாபட்டி மருத்துவமனை வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா நடந்தது.
செயின்ட் மேரீஸ் கல்வி அறக்கட்டளையின் செயலாளர் சுரேஷ் மரியசெல்வம், பள்ளி தாளாளர் கீதா, முதல்வர் இம்மாகுலேட், நிர்வாகி துரை சிங்கம், அரசு மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவ அலுவலர் வெங்கடேஷ், சித்தா மருத்துவர் மாமல்லன், கண்கானிப்பாளர் ராஜசேகர் கலந்து கொண்டனர். ஏற்பாடுகளை பள்ளி ஜே.ஆர். சி., ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர் ராஜபாண்டி, ஆசிரியை கிரேஸ்பொன்செல்வி செய்திருந்தனர்.