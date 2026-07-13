சுற்றுவட்ட சாலைகளில் மரங்கள் 5 லட்சம் மரக்கன்றுகளை நோக்கி பயணம்
சுற்றுவட்ட சாலைகளில் மரங்கள் 5 லட்சம் மரக்கன்றுகளை நோக்கி பயணம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:00 AM
இ யற்கையின் நுரையீரல் மற்றும் பூமியின் ஆபரணமாகத் திகழ்பவை பசுமையான மரங்கள். மனிதர்களுக்குத் தேவையான பிராணவாயுவை வழங்கி, நச்சு வாயுக்களை உறிஞ்சி, சுற்றுப்புறச் சூழலைத் தூய்மையாகவும், புத்துணர்ச்சியுடனும் வைத்திருக்க இவை உதவுகின்றன.
நவீன காலத்தில் அதிகரிக்கும் காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த, நகர்ப்புறங்களில் பசுமையான மரங்களை வளர்ப்பது கட்டாயமாகிறது. மரங்களின் அருகாமை மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, மனிதர்களுக்கு நேர்மறை ஆற்றலைத் தருகிறது.
மரங்களை வளர்ப்போம், மழையைப் பெறுவோம் என்பது வெறும் வாசகம் மட்டுமல்ல, மனிதகுலத்தின் உயிர்நாடி. வருங்கால சந்ததியினருக்கு துாய்மையான காற்றையும், வளமான பூமியையும் அளிக்க, அதிகளவில் மரங்களை நடுவது நமது தலையாய கடமை. அந்த வகையில் சிவகாசி பசுமை மன்றத்தினர் நகரை பசுமையாக்க பல்வேறு முயற்சிகளை செய்தனர்.
சமீபத்தில் சிவகாசி சுற்றுவட்ட சாலை அமைக்கும் போது வேறு வழியே இன்றி மரங்கள் வெட்டப்படும் நிலை ஏற்பட்டது. இவற்றில் ஐந்து முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வயதுடைய மரங்களை நெடுஞ்சாலை துறை அனுமதியுடன் இவர்கள் வேரோடு பிடுங்கி மீண்டும் நட்டு தற்போது அவை பசுமையாக காட்சி அளிக்கிறது.
இதேபோன்று 2025ல் ஆலமரம் அரசமரம் பனைமரம் உள்ளிட்ட 32 மரங்கள் கிளைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு வேர்ப்பகுதியுடன் பாதுகாப்பாக எடுத்து புதிய இடங்களில் மறுநரவு செய்யப்பட்டன. இவர்கள் மரக்கன்றுகளை நடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அவற்றை பாதுகாக்கவும் செய்கின்றனர்.
மரங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வேலி அமைத்து எப்பொழுதும் வாடாமல் இருக்க வாகனத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து விடுகின்றனர். இது தவிர சமீபத்தில் எஸ்.எப்.ஆர்., மகளிர் கல்லுாரியுடன் இணைந்து சிறுகுளம் கண்மாய்க் கரையில் பசுங்கரை வனம் என்ற பெயரில் மியாவாக்கி முறையில் குறுங்காடு அமைப்பதற்காக 5200 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் பணிகள் துவங்கி நடந்து வருகிறது. நேரு காலனி சமுதாயக் கூட வளாகத்தில் பொழில் என்ற பெயரில் 200 மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
மனதிற்கு மகிழ்ச்சி
ஒரு மரக்கன்றை நட்டு அதை 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வளர்ப்பதற்கு மிகுந்த உழைப்பு நேரம் தண்ணீர் மற்றும் பராமரிப்பு தேவைப்படுகிறது. நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டங்களின் காரணமாக அந்த பல ஆண்டுகளின் உழைப்பு வீணாகி விடக்கூடாது என்ற எண்ணத்திலேயே இந்த மறு நடவு முயற்சியை மேற்கொண்டோம். இன்று அதன் வெற்றி கண் முன்னே தெரிகிறது. பார்க்கவும் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
- செல்வகுமார், பசுமை மன்றம் நிர்வாகி.
வெப்பமயமாவதை கட்டுப்படுத்தும்
வளர்ச்சி என்பது கட்டடங்களை மட்டும் உருவாக்குவது அல்ல வளர்ந்த மரங்களையும் நீர் நிலைகளையும் இயற்கை வளங்களையும் காத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒப்படைப்பதுதான் உண்மையான, நிலையான வளர்ச்சி. அதனை நோக்கிய முயற்சியில் இந்த ஆண்டு 5 லட்சம் மரக்கன்றுகள் என்ற இலக்குடன் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நாம் இன்று அமைக்கும் சின்ன சின்ன பசுமை வெளிகள் வரும் காலத்தில் நகர் வெப்பமயமாவதை கட்டுப்படுத்தும்.
- பாலகிருஷ்ணன், பசுமை மன்றம் தலைவர்.