த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கம்
த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் கட்சியில் இருந்து நீக்கம்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:15 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளரிடம் ரூ.21.99 லட்சம் மோசடி செய்து கைதான த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் இருவர் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் சவுந்தரராஜன்.
இவரிடம் அருப்புக்கோட்டை த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் கார்த்திகேயன் 30, சதீஷ்குமார் 28, கோவையை சேர்ந்த பிரசாந்த் உத்தமன் 42, அறிமுகமாகினர். டாஸ்மாக் கோடவுனில் இருந்து கடைகளுக்கு லோடு ஏற்றும் ஒப்பந்தத்தை அமைச்சர் விக்னேஷிடம் பேசி பெற்று தருவதாக கூறி சவுந்தரராஜனிடம் ரூ.21.99 லட்சம் பெற்றனர்.
இதன் பின் ஒப்பந்தத்தை பெற்று தராமல் ஏமாற்றியதை தொடர்ந்து மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷிடம் சவுந்தர ராஜன் புகாரளித்தார்.
அமைச்சரின் நேர்முக உதவியாளர் சுரேஷ் புகாரில், த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் இருவரையும் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள பிரசாந்த் உத்தமனை தேடுகின்றனர்.
இந்நிலையில் கைதான த.வெ.க., நகர செயலாளர்கள் இருவரையும் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து நீக்கி த.வெ.க., மத்திய மாவட்ட செயலாளர் சின்னப்பர் உத்தரவிட்டார்.