தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ ரூ.21 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கைது

﻿ ரூ.21 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கைது

﻿ ரூ.21 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 01:08 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 02, 2026 01:08 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

விருதுநகர்: ஒப்பந்தம் தருவதாக கூறி, 21 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள், கார்த்திகேயன், 30, சதீஷ்குமார், 28, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டையைச் சேர்ந்த தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் சவுந்தரராஜன். இவரிடம், மாவட்டம் முழுதும் டாஸ்மாக் கிடங்கில் இருந்து, கடைகளுக்கு லோடு ஏற்றும் ஒப்பந்தத்தை பெற்று தருவதாக கூறி, அருப்புக்கோட்டை த.வெ.க., தென் மேற்கு நகரச்செயலர் கார்த்திகேயன், மேற்கு நகரச்செயலர் சதீஷ்குமார், அறிமுகமாகினர்.

நண்பரான கோ வை பிரசாந்த் உத்தமன், 42, உடன் இணைந்து, மூவரும் சவுந்தரராஜனிடம், 21 லட்சம் ரூபாய் பெற்றனர். அதன்பின், சொன்னபடி ஒப்பந்தத்தை பெற்று தராமல் ஏமாற்றினர்.

குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கார்த்திகேயன், சதீஷ்குமாரை கைது செய்தனர். பிரசாந்த் உத்தமனை தேடுகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us