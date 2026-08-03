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ரூ.21 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கட்சியிலிருந்து நீக்கம்
ரூ.21 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கட்சியிலிருந்து நீக்கம்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:59 PM
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விருதுநகர்: டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளரிடம், 21 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த த.வெ.க., நிர்வாகிகள் கார்த்திகேயன், 30, சதீஷ்குமார், 28, ஆகியோர், கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டனர் .
விருதுநகர் மாவட்டம், அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் சவுந்தரராஜன்.
இவரிடம் அருப்புக்கோட்டை த.வெ.க., நகர செயலர்கள் கார்த்திகேயன், சதீஷ்குமார், கோவையை சேர்ந்த பிரசாந்த் உத்தமன், 42, ஆகியோர், டாஸ்மாக் கிடங்கில் இருந்து கடைக ளுக்கு லோடு ஏற்றும் ஒப்பந்தத்தை அமைச்சர் விக்னேஷிடம் பேசி பெற்று தருவதாக கூறி, சவுந்தரராஜனிடம், 21 லட் சம் ரூபாய் பெற்று, ஏமாற்றினர்.
இந்நிலையில், கார்த்திகேயன், சதீஷ்குமார் இருவரையும், கட்சியில் இருந்து நீக்கி, த.வெ.க., மத்திய மாவட்ட செயலர் சின்னப்பர் உத்தரவிட்டார்.