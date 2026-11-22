/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/பாலத்தில் கவிழ்ந்த லாரி
ADDED : நவ 21, 2026 05:30 PM
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திருச்சுழி: திருச்சுழி குண்டாற்று பாலத்தில் எம்.சாண்ட் ஏற்றி சென்ற லாரி கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த சிராஜ் 43, இவர் இன்று (நவ.,21) காலை மினிவேனில் திருச்சூழி அருகில் உள்ள தனியார் கிரஷரில் எம்.சாண்ட் ஏற்றி கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார். திருச்சுழி – குண்டாறு பாலத்தில் வந்த போது லாரி நிலை தடுமாறி பாலத்தின் தடுப்புச் சுவர் மீது மோதியதில் கால்வாயில் விழுந்து லாரி விபத்துக்குள்ளானது.
லாரியை ஓட்டி வந்த சிராஜ் லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினார். திருச்சுழி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.