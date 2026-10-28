த.வெ.க., அரசின் கவனம் ரீல்ஸ் மீது தான், சட்டம் ஒழுங்கில் இல்லை: முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி குற்றச்சாட்டு
த.வெ.க., அரசின் கவனம் ரீல்ஸ் மீது தான், சட்டம் ஒழுங்கில் இல்லை: முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:44 PM
சிவகாசி: த.வெ.க., அரசு சட்டம் ஒழுங்கில் கவனம் செலுத்துவதை விடுத்து, ரீல்ஸ் வீடியோக்களிலும் தான் அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது என சிவகாசியில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறினார்.
மேலும் அவர் கூறியதாவது: த.வெ.க., அரசு சட்டம் ஒழுங்கில் கவனம் செலுத்துவதை விடுத்து, விளம்பரத்திலும், ரீல்ஸ் வீடியோக்களிலும் தான் அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
போலீஸ்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுக்குள் கொண்டுவர முதல்வரும், இந்த அரசும் முன்வரவில்லை. அதனால்தான் சிறுமிகள் மாயமாவது, கொலைகள் நடப்பது, கைதிகள் ஒட்டுமொத்தமாக தப்பிச் செல்வது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கிறது. இது த.வெ.க., அரசின் இயலாமையை காட்டுகிறது.
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மீது இவ்வளவு வேகமான கைது நடவடிக்கை தேவையில்லாதது. எதிர்க்கட்சிகளை அழித்துவிடலாம் என த.வெ.க., நினைத்தால் அது ஒருபோதும் நடக்காது. திராவிட இயக்கங்களின் ஆட்சியில் தான் தமிழகம் முன்னேறி உள்ளது.
அமைச்சர் கீர்த்தனா சொத்து சேர்த்தது குறித்து வருகிற தகவல்கள் எந்த அளவிற்கு உண்மை இருக்கிறது என தெரியவில்லை. ஆனால் மக்கள் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றனர், என்றார்.