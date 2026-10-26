தி.மு.க., வென்ற தொகுதிக்கு எம்.எல்.ஏ., நிதியை ஒதுக்கிய த.வெ.க.,அமைச்சர்: குழப்பத்தால் உத்தரவு ரத்து
தி.மு.க., வென்ற தொகுதிக்கு எம்.எல்.ஏ., நிதியை ஒதுக்கிய த.வெ.க.,அமைச்சர்: குழப்பத்தால் உத்தரவு ரத்து
UPDATED : அக் 20, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:44 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.வான அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தனது தொகுதி நிதியை
தி.மு.க., வென்ற சாத்துார் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஊராட்சிகளுக்கு ஒதுக்கியது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து நிதி மாற்றப்பட்டது.
விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் தொகுதி த.வெ.க.,எம்.எல்.ஏ.,வான ஜெகதீஸ்வரி சமூக நலன், மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சராகவும், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சராகவும் உள்ளார். ராஜபாளையம் எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி 2026–-27-ன் கீழ் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட 18 ஊராட்சிகளில் மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டி, பேவர் பிளாக் ரோடு, மயானம், நிழற்குடை உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ. 2.11 கோடி நிதி ஒதுக்கப்ட்டது. அமைச்சர் பரிந்துரையில் இந் நிதியில் பணிகள் மேற்கொள்ள கலெக்டர் ஷரண்யா அறி உத்தரவிட்டார்.
இந்த ஒதுக்கீட்டில் தி.மு.க., வென்ற சாத்துார் தொகுதியில் உள்ள ராஜபாளையம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட சமுசிகாபுரம், மேலராஜகுலராமன், சோழபுரம் ஊராட்சிகளில் பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.37 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததால் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி கூறுகையில் ‘‘ மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் என்ற முறையில் மக்களிடம் பெற்ற மனுக்கள் மீது பரிந்துரைப்படி தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் பணிகளுக்காக நிதி ஒதுக்கி கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதில் 3 ஊராட்சிகளும் அருகிலுள்ள சாத்துார் தொகுதி என தெரிந்ததை அடுத்து அந்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது’’ என்றார்.