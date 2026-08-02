ரூ.70 லட்சம் மதிப்பிலான 30 ஆயிரம் கிலோ காபி கொட்டைகள் திருட்டு இருவர் கைது
ரூ.70 லட்சம் மதிப்பிலான 30 ஆயிரம் கிலோ காபி கொட்டைகள் திருட்டு இருவர் கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 01:11 AM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் உள்ள மில்லில் ரூ.70 லட்சம் மதிப்பிலான 30 ஆயிரம் கிலோ காபி கொட்டைகளை திருடிய மில் பொறுப்பாளர் மற்றும் கணக்காளரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விருதுநகரை சேர்ந்த ராஜவேல் 47. இவர் தனது சகோதரர்கள் ஜவகர், கதிர்வேலுடன் சேர்ந்து கச்சேரி ரோட்டில் காபிதளிரை தோல் நீக்கி, காபி கொட்டையாக மாற்றி விற்பனை செய்யும் மில் நடத்து கிறார்.
மில் பொறுப்பாளராக பெத்தனாட்சி நகரை சேர்ந்த வினோத் கண்ணன் 38, இவரது உறவினர் சபரிநாதன் 38, கணக்காளராகவும் பணி புரிந்தனர்.
ராஜவேல் 2025 ஜூலையில் உடல்நலன் பாதிக்கப்பட்டு பெங்களூரு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இதனால் 2026 மார்ச் வரை நிறுவனத்தின் கணக்குகளை பார்க்கவில்லை.
இதை பயன்படுத்தி மில் பின் வாசல் வழியாக வினோத் கண்ணன், பணியாளரான வடமாநிலத்தை சேர்ந்த மனோஜ் ஆகியோர் சேர்ந்து டூவீலரில் காபி மூடைகளை தொடர்ந்து திருடினர்.
இதனை அறிந்த பக்கத்து கடைக் காரர், மில் உரிமையாளர் ராஜவேலிடம் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து நிறுவனத்தின் நோட்டு பதிவுப்படி இருப்பு காபி கொட்டைகள் 72,015 கிலோ இருக்கிறதா என ராஜவேல் சரிபார்த்தார்.
அப்போது கோடவுனில் 41,950 கிலோ காபி கொட்டைகள் மட்டுமே இருப்பு இருந்தது. 30,065 கிலோ காபி கொட்டைகள் திருடப்பட்டது தெரிந்தது.
இதன் மதிப்பு ரூ.70 லட்சம் என்பதால் ராஜவேல், விருதுநகர் மேற்கு போலீசில் புகாரளித்தார். போலீசார் வினோத் கண்ணன், சபரிநாதன் ஆகியோரை கைது செய்தனர். தலைமறைவான மனோஜை தேடி வருகின்றனர்.