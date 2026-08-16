பட்டாசு ஆலையில் விபத்து இன்ஜி., உட்பட இருவர் பலி
பட்டாசு ஆலையில் விபத்து இன்ஜி., உட்பட இருவர் பலி
ADDED : ஆக 13, 2026 11:30 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே, பட்டாசு ஆலையில் இயந்திரத்தை சோதனை செய்தபோது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் சிக்கி, இன்ஜினியர் அகமது இப்ராஹிம், 44, உட்பட இருவர் பலியாகினர்.
சிவகாசி, காமாக்ரோடை சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி, 62, என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை நமஸ்கரித்தான்பட்டியில் உள்ளது. நாக்பூர் உரிமம் பெற்ற ஆலையில் மூன்று யூனிட்கள் உள்ளன.
இந்த ஆலையில் பட்டாசு மருந்து அலசுவதற்காக மூன்று மாதங்களுக்கு முன், குஜராத்தில் இருந்து ஒரு இயந்திரம் கொண்டு வரப்பட்டது. திருநெல்வேலி, பேட்டையை சேர்ந்த இன்ஜினியர் அகமது இப்ராஹிம், நேற்று இயந்திரத்தை சோதனை செய்தார்.
அப்போது, பட்டாசு வெடித்து விபத்து ஏற்பட்டதில், அங்கிருந்த காசாளர் பாலமுருகன், 44, சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். படுகாயமடைந்த அகமது இப்ராஹிம், விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தார். சிவகாசி தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்தனர். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.