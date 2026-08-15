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பட்டாசு ஆலை விபத்தில் இருவர் பலி : இருவர் மீது வழக்கு

பட்டாசு ஆலை விபத்தில் இருவர் பலி : இருவர் மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM

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சிவகாசி, ஆக. 15 -

சிவகாசி அருகே நமஸ்கரித்தான்பட்டியில் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் பட்டாசு ஆலையில் நேற்று முன்தினம் பட்டாசு மூலப் பொருட்களை கலவை செய்வதற்கான இயந்திரம் சோதனை செய்யப்பட்டது. அப்போது திடீரென ஏற்பட்ட விபத்தில் காசாளர் பாலமுருகன் , இன்ஜினியர் அகமது இப்ராஹிம் இறந்தனர். திருத்தங்கல் போலீசார் விசாரித்தனர். இந்நிலையில் பட்டாசு ஆலையின் உரிமத்தை தற்காலிகமாக ரத்து செய்து கலெக்டர் சுகபுத்ரா உத்தரவிட்டார். மேலும்

ஆலை உரிமையாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, மேலாளர் வீரமணி ஆகிய இருவர் மீதும் அஜாக்கிரதையாக செயல்பட்டு உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தியது, உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் பணியில் ஈடுபடுத்தியது உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

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