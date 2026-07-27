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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ பட்டாசு ஆலையில் விபத்து 2 பேர் உடல் சிதறி பலி சிவகாசி அருகே பயங்கரம்

﻿ பட்டாசு ஆலையில் விபத்து 2 பேர் உடல் சிதறி பலி சிவகாசி அருகே பயங்கரம்

﻿ பட்டாசு ஆலையில் விபத்து 2 பேர் உடல் சிதறி பலி சிவகாசி அருகே பயங்கரம்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:23 PM

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சிவகாசி: சிவகாசி அருகே பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில், ராம் பிரகாஷ், 30, இன்னாசி முத்து, 45, இருவரும் உடல் சிதறி உயிரிழந்தனர். ஒருவர் படுகாயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசி அருகே, செங்கமலப்பட்டியைச் சேர்ந்த முன்னாள் பஞ்., தலைவர் ரவீந்திரன் மகன்கள் ராம்பிரகாஷ், 30, ராமச்சந்திரன், 39, ஆகியோருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலம், நாரணாபுரம் சாலையில் உள்ளது. கிணறு அருகே, தகர 'ஷெட ் ' அமைத்து, சட்ட விரோதமாக பட்டாசு உற்பத்தி செய்து வந்தனர்.

இங்கு நேற்று காலை, 8:15 மணிக்கு பட்டாசு உற்பத்தி செய்தபோது, திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. உற்பத்தி செய்த பட்டாசுகள், மூலப்பொருட்கள் வெடித்து சிதறின.

இதில், ராம்பிரகாஷ், மீனம்பட்டியைச் சேர்ந்த இன்னாசிமுத்து உடல் சிதறி, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

பட்டாசு உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்த அய்யப்பராஜ், பாண்டித்துரை ஆகியோரை காணவில்லை. ராமச்சந்திரன் காயமடைந்தார். அவர், அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். சிவகாசி தீயணைப்புத்துறையினர், தீயை அணைத்து, மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். கிழக்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

போலீசார் கூறுகையில், 'விபத்து நடந்த இடத்தில், உடல்கள் சிதறி கிடப்பதால், உயிரிழந்தவர்களின் உடலை அடையாளம் காண முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

'மே லும், அய்யப்பராஜ், பாண்டிதுரை விபத்தில் சிக்கினரா அல்லது தப்பி விட்டனரா என கண்டறி ய முடியவில்லை' என்றனர். சம்பவ இடத்தை சப் - கலெக்டர் முகமது இர்பான் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் பார்வையிட்டனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம், கொங்கலாபுரத்தில் ராமர் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை உள்ளது. இங்கு, 'பேக்கிங்' செய்யப்பட்ட மத்தாப்பு பெட்டிகள் இருந்தன.

நேற்று காலை, 9:00 மணியளவில் மின் கசிவு ஏற்பட்டு, தீ பரவியதால், பட்டாசுகள் எரிந்து சேதமடைந்தன.

நேற்று விடுமுறை என்பதால், உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.

கண்டுகொள்ளாத

அதிகாரிகள்

இப்பகுதியினர் கூறுகையில், 'ஒன்றரை ஆண்டுகளாக தகர 'ஷெட ் ' அமைத்து விதிமீறி பட்டாசு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போலீசார், வருவாய்த்துறை என அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் தெரியும். பணம் பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை. தற்போது புதிதாக வந்த அதிகாரிகள் விசாரிக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் போனது. பணம் கொடுக்காத சட்டவிரோத பட்டாசு உற்பத்தியாளர்கள் மீது மட்டும், கணக்கிற்காக அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவு செய்கின்றனர்' என்றனர்.

உறுப்புகளை தேடி எடுக்கமூன்று மணி நேரம்

சட்டவிரோதமாக தகர 'ஷெட ் ' அமைக்கப்பட்ட இங்கு, தடை செய்யப்பட்ட 'அடியாள ் ' என்னும் பேப்பர் வெடி தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த வெடி முழுதுமே பேப்பர் பயன்படுத்தி செய்யப்படுவதால், விபத்து ஏற்பட்டவுடன் அப்பகுதியில் பேப்பர்களாக சிதறி கிடந்தன. பேப்பர்கள் எரிந்து புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது தண்ணீர் விற்பனை செய்வதாக கூறி, ஷெட் அமைத்து, பட்டாசு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன பலியானவர்களின் உடல் உறுப்புகள், 50 மீட்டர் துாரம் வரை சிதறி கிடந்ததால் உடல்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது. யாருக்குமே உடம்பிலிருந்து ஒரு உறுப்பு கூட முழுமையாக கிடைக்கவில்லை. உறுப்புகளை தேடி எடுக்கவே மூன்று மணி நேரம் ஆனது விபத்து ஏற்பட்ட அதிர்வு, 10 கி.மீ., சுற்றளவுக்கு உணரப்பட்டதால், மக்கள் அச்சமடைந்தனர். அருகே உள்ள, 3 வீடுகளின் ஜன்னல் கண்ணாடி உடைந்து, வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் சிதறின. விபத்து இடத்தில் கார், டூ - வீலர் எரிந்தன.



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