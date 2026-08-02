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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளரிடம் ரூ.21.99 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நகரச் செயலாளர்கள் இருவர் கைது

﻿ டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளரிடம் ரூ.21.99 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நகரச் செயலாளர்கள் இருவர் கைது

﻿ டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளரிடம் ரூ.21.99 லட்சம் மோசடி த.வெ.க., நகரச் செயலாளர்கள் இருவர் கைது

ADDED : ஆக 01, 2026 11:16 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:16 PM

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விருதுநகர்: டாஸ்மாக் லோடு ஏற்றும் ஒப்பந்தம் பெற்று தருவதாக கூறி டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளரிடம் ரூ.21.99 லட்சம் மோசடி செய்த த.வெ.க., நகரச்செயலாளர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டையை சேர்ந்த தனியார் டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் சவுந்தரராஜன்.

த.வெ.க., நகரச் செயலாளர்கள் கார்த்திகேயன் 30, சதீஷ்குமாரை 28, அத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் உதவியாளர் அளித்த புகாரில் குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர். இவரிடம் மாவட்டம் முழுவதும் டாஸ்மாக் கோடவுனில் இருந்து கடைகளுக்கு லோடு ஏற்றும் ஒப்பந்ததை பெற்று தருவதாக அருப்புக்கோட்டை த.வெ.க., தென் மேற்கு நகரச் செயலாளர் கார்த்திகேயன் 30, மேற்கு நகரச்செயலாளர் சதீஷ்குமார் 28, அறிமுகமாகினர்.

நண்பரான கோவை பிரசாந்த் உத்தமன் 42, உடன் இணைந்து மூவரும் சவுந்தரராஜனிடம் ரூ.21.99 லட்சம் பெற்றனர். இதன்பின் சொன்னபடி ஒப்பந்தத்தை பெற்று தராமல் ஏமாற்றினர். இதுகுறித்து மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷிடம் சவுந்தரராஜன் புகாரளித்தார்.

அமைச்சரின் நேர்முக உதவியாளர் சுரேஷ், விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசில் புகாரளித்தார்.

போலீசார் வழக்குப்பதிந்து த.வெ.க., நகரச் செயலாளர்கள் கார்த்திகேயன், சதீஷ்குமாரை கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள பிரசாந்த் உத்தமனை தேடி வருகின்றனர்.

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