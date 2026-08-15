குறைந்த மின் அழுத்தத்தால் இரு கிராம மக்கள் அவதி

ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM
திருச்சுழி, ஆக. 15 -
திருச்சுழி அருகே 2 கிராமங்களுக்கு அடிக்கடி குறைந்த மின்னழுத்தம் வருவதால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த ஆர்.கல்லுமடம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது பரட்டநத்தம் ,வேடநத்தம் ஊராட்சியை சேர்ந்தது தம்மநாயக்கன்பட்டி. இந்த 2 கிராமங்களுக்கும் சேர்த்து மின்வாரியம் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைத்துள்ளது. இதில் குறைந்த அழுத்தத்தில் மின்சாரம் வருவதால் பரட்டநத்தம் கிராமத்தில் வீடுகளில் டி.வி., பேன் ,மின் மோட்டார் இயக்க முடியாமல் உள்ளது. மின்சாதன பொருட்கள் பழுதாகிறது. இதனால், மக்கள் அன்றாட பணிகளை செய்ய முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். இதே போன்று தம்மநாயக்கன்பட்டி கிராமத்திலும் அவ்வப்போது மின்தடை ஏற்படுகிறது.
மின்வாரியம் அதிக அழுத்தம் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மர் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது இரு கிராம மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
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