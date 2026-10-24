ஸ்ரீவி., – ராஜபாளையம் சாலையில் முட்செடிகளால் டூவீலர் ஓட்டிகள் பாதிப்பு
ஸ்ரீவி., – ராஜபாளையம் சாலையில் முட்செடிகளால் டூவீலர் ஓட்டிகள் பாதிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:14 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:10 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரிலிருந்து ராஜபாளையம் செல்லும் நான்கு வழிச்சாலையில் ரோட்டை மறைக்கும் வகையில் வளர்ந்துள்ள செடிகளால் டூ வீலர் ஓட்டிகள் தினமும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.
மடவார்வளாகம் வைத்தியநாத சுவாமி கோயில் பகுதியில் இருந்து வன்னியம்பட்டி, பழைய ஆர்.டி.ஓ. ஆபீஸ், இடையன்குளம், மம்சாபுரம் விலக்கு வழியாக ராஜபாளையம் பஞ்சு மார்க்கெட் வரை தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் கருவேல முட்செடிகள் உட்பட பல்வேறு செடிகள் நீண்டு வளர்ந்து தேசிய நெடுஞ்சாலையின் வெள்ளைக்கோடு வரை காணப்படுகிறது.
இதனால் இந்த வழித்தடத்தில் டூவீலரில் செல்பவர்களின் கண்கள், கைகள், முகத்தில் செடிகள் பட்டு காயம் ஏற்படுகிறது. பகல் நேரத்தை விட இரவு நேரத்தில் அதிகளவில் டூ வீலர் ஓட்டிகள் விபத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் வளர்ந்துள்ள செடிகளை வெட்டுவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் .