காரியாபட்டி போலீஸ் குடியிருப்பு வளாகத்தில் வீணாக கிடக்கும் டூவீலர்கள் பாம்புகள் கூடாரமாகும் நிலை
காரியாபட்டி போலீஸ் குடியிருப்பு வளாகத்தில் வீணாக கிடக்கும் டூவீலர்கள் பாம்புகள் கூடாரமாகும் நிலை
UPDATED : அக் 17, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:24 PM
காரியாபட்டி: பல்வேறு வழக்குகள் தொடர்பாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட டூவீலர்கள் போலீஸ் குடியிருப்பு வளாகத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்டு, வீணாகி வருகிறது. அவற்றில் பாம்புகள் புகுவதால் அதை ஏலம் விட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
காரியாபட்டி போலீஸ் குடியிருப்பு வளாகத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடர்பாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, உரிமை கோரப்படாமல் ஏராளமான டூவீலர்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. நீண்ட நாட்களாக ஒரே இடத்தில் கிடப்பதால், வெயில், மழைக்கு வாகனங்கள் சேதமடைந்து வீணாகி வருகிறது. வாகனங்களின் மதிப்பு குறைவதுடன், போலீஸ் குடியிருப்பு வளாகத்தில் இடநெருக்கடி ஏற்படுகிறது. பாம்புகள் குடியிருக்கும் இடமாகவும் மாறி வருகிறது. அவற்றை ஏலம் விட போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.