/ஆழப்படுத்தாது கிடைக்காது தீர்வு; பாசனத்தை கைவிட்ட விவசாயிகள்: பரிதாபத்தில் விருதுநகர் சத்திரரெட்டியபட்டி கண்மாய்
/ஆழப்படுத்தாது கிடைக்காது தீர்வு; பாசனத்தை கைவிட்ட விவசாயிகள்: பரிதாபத்தில் விருதுநகர் சத்திரரெட்டியபட்டி கண்மாய்
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 04:54 PM
விருதுநகர்: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில் விருதுநகர் சத்திரரெட்டியபட்டி கண்மாயில் தண்ணீர் வரத்து மெல்ல மெல்ல துவங்கி உள்ளது. ஆனால் கருவேல மரங்கள் அடர்ந்துள்ளதாலும், ஷட்டர்களை சரிவர பழுது பார்க்காததாலும் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியாத நிலை உள்ளதால் அப்பகுதி விவசாயிகள் விவசாயத்தை கைவிட்டு கால்நடை வளர்ப்புக்கு மாறி வருகின்றனர்.
விருதுநகர் சத்திரரெட்டியபட்டி கண்மாய் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இக்கண்மாய்க்கு மதுரை மாவட்டம் சித்துார், நல்லமநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் இருந்து நீர்வரத்து ஓடைகளில் பெருகி இதில் சேகரமாகிறது. எல்லா கண்மாய்களிலும் உள்ள கருவேல மர பிரச்னை இக்கண்மாயிலும் உள்ளது.
2019ல் குடிமராமத்து பணிக்காக இந்த கண்மாயை துார்வாரியதாக நீர்வளத்துறையினர் கூறினாலும், 2 ஆண்டுகளில் மீண்டும் கருவேலமரங்கள் காடு போல் வளர்ந்து விட்டன.
கண்மாய் ஆழப்படுத்தாததால் குறைந்த அளவே தண்ணீர் தேங்கி உள்ளது. பெயரளவிலே நடந்த மராமத்து பணியில் கண்மாயை ஆழப்படுத்தவும் இல்லை. கருவேல மரங்களை அகற்றவும் இல்லை. வெறுமனே கரையை மட்டும் பலப்படுத்தினர்.
7 ஆண்டுகளான பின்னும் இன்னும் கருவேல மரங்கள் குறையவில்லை. இதில் கண்மாய் நடுவில் 2023ல் பாலத்தை கட்டி முழுமைப்படுத்தாமல் உள்ளனர்.
கண்மாய்க்கு வெளிப்பகுதிகளில் குப்பை கொட்டி உள்ளதால் அவற்றுடன் மழைநீர் தேங்கி கொசு உற்பத்தியாவதுடன் சுகாதார கேடும் ஏற்படுகிறது. ஒரு மடையில் ஷட்டர் லீக் உள்ளதால் தொடர்ந்து நீர் வெளியேறி கொண்டே இருக்கிறது. இன்னொரு ஷட்டர் பழுது பணியை பாதியில் போட்டு சென்றுள்ளனர் நீர்வளத்துறையினர்.
இதனால் எவ்வளவு மழை பெய்தும் நீர் குறைந்த அளவிலே தேங்குகிறது. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளதால் மழைநீர் வீணாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
முன்பு சத்திரரெட்டியபட்டி பகுதியில் விவசாயம் அதிகளவில் நடந்து வந்தது. கண்மாயில் நீர் இருப்பு குறையவும், கருவேல மரங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நாளடைவில் விவசாயத்தை கைவிடுவோரின் எண்ணிக்கையும் அதகிரித்தது. தற்போது இங்குள்ள விவசாயிகள் கால்நடை வளர்ப்போராக மாறியுள்ளனர்.
இன்னும் பலர் கட்டட வேலை, தனியார் வேலைக்கு செல்கின்றனர். ஒரு சிலர் மட்டும் விவசாயம் மேற்கொள்கின்றனர்.
எனவே நீர்வளத்துறையினர் கண்மாயை ஆழப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாதியில் விட்ட ஷட்டர், பால பணிகளை முழுமைப்படுத்த வேண்டும்.
நீரின் தன்மை கெடுகிறது
கண்மாயின் மேற்கு பகுதியில் மேடு ஏறிவிட்டது. கிழக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் நீர் தேங்குகிறது. கண்மாயை கருவேல மரங்களை அகற்றி ஆழப்படுத்தினால் நீர் தேங்கும். கண்மாய் கிழக்கு பகுதியில் மடை பணிகள் பாதியில் விடப்பட்டுள்ளது. குப்பை கொட்டுவதால் நீரின் தன்மை கெடுகிறது.
முத்துராஜ், விவசாயி
ஆழப்படுத்துவதே தீர்வு
கண்மாயை ஆழப்படுத்துவது ஒன்று தான் தீர்வு. இந்தாண்டு எல் நினோவால் நல்ல மழை பெய்யும் எனகின்றனர். எங்கள் கண்மாய் நிரம்பாமல் போனால் அதற்கு கருவேல மரங்களும், பராமரிக்கப்படாத மடைகள், புதர்மண்டிய நீர்வரத்து ஓடைகளும் தான் காரணம்.
கருப்பசாமி, விவசாயி.
மண் அரிப்பில் பாலம்
கண்மாய் நடுவில் உள்ள பால பணிகளை முழுமைப்படுத்தாததால் மண் அரிக்கப்படுகிறது. நீண்ட கோரிக்கைக்கு பின் கட்டப்பட்ட பாலம் கரைந்து போகும் அபாயம் உள்ளது. சீமைக்கருவேலம் நிறைய முளைத்து விட்டது. மயானத்தில் விளக்கு வசதி இல்லை.
ஜோதிமணி, ஆட்டோ டிரைவர்.
நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பணியை பாதியில் விடவில்லை. ஒரு மடையில் ஆயில் ஊற்றி ஷட்டர் பழுது பார்த்துள்ளனர். வரும் ஆண்டில் இக்கண்மாய் பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படும். இதுவரை 12 கண்மாய்களை ஏலம் விட்டுள்ளோம். சத்திரரெட்டியபட்டி கண்மாய் விடப்படவில்லை. விரைவில் விட்டதும், கண்மாயை ஆழப்படுத்தி மராமத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மலர்விழி, செயற்பொறியாளர், நீர்வளத்துறை, விருதுநகர்.