ஜெர்மன் மேம்பாட்டு வங்கி நிதியுதவியுடன் சிவகாசியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம்
ஜெர்மன் மேம்பாட்டு வங்கி நிதியுதவியுடன் சிவகாசியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:09 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:06 PM
சிவகாசி: சிவகாசி மாநகராட்சியில் ஜெர்மன் மேம்பாட்டு வங்கி நிதியுதவியுடன் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்வதற்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம் சார்பில் ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சிவகாசி மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை அமைப்பதற்கான சாத்திய கூறுகள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ததில் 179 கிலோ மீட்டருக்கு குழாய் பதிக்க , 9 ஊராட்சிகளை இணைத்தால் 360 கிலோ மீட்டருக்கு குழாய் பதிக்க தேவை இருந்தது. .இது குறித்து அரசுக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் சிவகாசி மாநகராட்சியில் ஜெர்மன் மேம்பட்டு வங்கி நிதியுதவி உடன் நீடித்த நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்புக்கான நிதியுதவி- தமிழ்நாடு திட்டத்தில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு நிதி சேவைகள் நிறுவனம் சார்பில் திட்ட வளர்ச்சி மானிய நிதியில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தம் டிச. 16 ல் நடைபெறுகிறது.
தமிழக அரசு ஜெர்மன் மேம்பாட்டு வங்கி நிதியுதவி உடன் 2008 முதல் நீடித்த நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்புக்கான நிதியுதவி - தமிழ்நாடு என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் முதல் இரு கட்டங்கள் முடிந்த நிலையில், ரூ.4,250 கோடியில் மூன்றாம் கட்ட திட்டம் 2022 ல் கையெழுத்தானது. இத்திட்டத்தின் கீழ் சிவகாசி மாநகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.