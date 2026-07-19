குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க கோரி ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுகை
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க கோரி ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:28 AM
நரிக்குடி: நரிக்குடி சொட்டமுறியில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க வலி யுறுத்தி, நரிக்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
நரிக்குடி சொட்டமுறி யில் 400க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக் கின்றன. 20 ஆண்டு களுக்கும் மேலாக உள்ளூரில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து சப்ளை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தண்ணீரின் சுவை மாறி உப்புத் தன்மையாக இருக்கிறது. வேறு வழியின்றி குடிநீராகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அடிக்கடி நோயால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
கிராமத்தில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க வலியுறுத்தி பலமுறை மனு அளித்தும் அதிகாரிகள் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. பொறுமையிழந்த அக்கிராமத்தினர் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் காலிக்குடங்களுடன் நரிக்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
பி.டி.ஓ., வாசுகி, நரிக்குடி போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். புதிய போர்வெல் அமைத்து குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க கலெக்டரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதுவரை தற்காலிகமாக சுகாதாரமான குடிநீர் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் என எழுத்துப் பூர்வமாக உறுதி அளித்தனர். இதையடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.