பயன்பாடு இன்றி கிடக்கும் மகளிர் தொழிற் கூடம்

ADDED : செப் 28, 2026 04:02 PM
அருப்புக்கோட்டை, செப். 29-
அருப்புக்கோட்டை அருகே கட்டப்பட்ட மகளிர் தொழிற்கூடம் ஆண்டு கணக்கில் பயன்பாடு இன்றி கிடக்கிறது.
அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்தது வெள்ளையாபுரம் ஊராட்சி. இங்குள்ள பெண்கள் சுயமாக தொழில் துவங்கவும், தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்ளவும் மகளிர் தொழிற்கூடம் அமைக்க அரசு முடிவு செய்தது. மகாத்மா தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ், 9.60 லட்சம் ரூபாயில் தொழிற்கூடம் கட்டடம் அமைக்கப்பட்டது. இதில், தையல் பயிற்சி, உணவு பதப்படுத்துதல், ரெடிமேட் ஆடைகள் தயாரிப்பு, கைவினை பொருட்கள் உள்ளிட்ட தொழில்களை ஒரே இடத்தில் செய்ய வசதியாக இந்த தொழிற்கூடம் உள்ளது.
ஆனால், கட்டி முடிக்கப்பட்டு 4 ஆண்டுகள் ஆகியும் பயன்படுத்தால் பூட்டி கிடந்து வீணாகிறது. இதை செயல்படுத்துவதற்குரிய நடவடிக்கையை ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் எடுப்பது இல்லை. கடமைக்கு நிதியை செலவு செய்வதற்காக, ஒரு கட்டிடத்தை கட்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கின்றனர்.
தொழிற்கூடத்தை முறையாக பயன்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.