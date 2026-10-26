நிலையூர் கம்பிக்குடி கால்வாய்க்கு வைகை ஆறு நீர் வழங்க எதிர்பார்ப்பு
நிலையூர் கம்பிக்குடி கால்வாய்க்கு வைகை ஆறு நீர் வழங்க எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:58 PM
காரியாபட்டி: நிலையூர் கம்பிக்குடி கால்வாய் நீட்டிப்புத் திட்டத்திற்கு வைகை ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் பெற பாசன உரிமை வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
காரியாபட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விவசாயத்திற்கு தண்ணீருக்காக நிலையூர் கம்பிக்குடி கால்வாய் நீட்டிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு உபரி நீர் இருந்தால் மட்டுமே தண்ணீர் திறந்து விடும் நிலை இருந்து வருகிறது. இதனை நம்பி முழுமையாக விவசாயத்தை செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர். வைகை ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் பெறுவதற்கான பாசன உரிமையை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர். இதனை நிறைவேற்றினால் மழையை மட்டுமே நம்பியுள்ள விவசாயிகள் நம்பிக்கையுடன் சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்கவும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தவும் வாய்ப்பு ஏற்படும். விவசாயிகளின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது. வைகை ஆற்றில் இருந்து நிலையூர் கம்பிக்குடி கால்வாய் நீட்டிப்புத் திட்டத்திற்கு தண்ணீர் திறந்து விடும் பாசன உரிமையை வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.