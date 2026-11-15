வன்னியப்பட்டி – சத்திரப்பட்டி ரோடு விரிவாக்கம் அவசியம்
வன்னியப்பட்டி – சத்திரப்பட்டி ரோடு விரிவாக்கம் அவசியம்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:39 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரிலிருந்து வன்னியம்பட்டி, வைத்திலிங்கபுரம், படிக்காசு வைத்தான்பட்டி வழியாக சத்திரப்பட்டி செல்லும் ரோட்டில் கனரக வாகன போக்குவரத்து நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் ரோடு விரிவாக்கம் செய்வது அவசியமாகிறது.
இந்த ரோட்டில் பல்வேறு நூல் மில்கள் உள்ளன. மேலும் சத்திரப்பட்டி, சமுசிகாபுரம் சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் ஏராளமான பேன்டேஜ் மில்களும், பள்ளி கல்லூரிகளும், மொட்டமலை போலீஸ் பட்டாலியன் உள்ளது. இந்த ரோட்டின் வழியாக காலை, மாலை வேலை நேரங்களில் டூவீலர்கள் முதல் கனரக வாகனங்கள் வரை அதிகளவில் பயணிக்கிறது. ஆனால் ரோடு குறுகலாக இருப்பதால்
வாகன விபத்துக்கள் அடிக்கடி ஏற்பட்டு பலர் காயமடைந்து வருகின்றனர். சில சமயங்களில் உயிரிழப்பும் ஏற்படுகிறது. எனவே, ரோட்டை உடனடியாக விரிவாக்கம் செய்து, சென்டர் மீடியன் அமைக்க வேண்டுமென வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.