தலைமையாசிரியருக்கு மிரட்டல் வி.சி.க., செயலாளர் மீது வழக்கு
தலைமையாசிரியருக்கு மிரட்டல் வி.சி.க., செயலாளர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 23, 2026 10:58 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:58 PM
சத்திரப்பட்டி:
விருதுநகர் மாவட்டம் சத்திரப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் ஜெயச்சந்திரனிடம் 58, பணம் கேட்டு மிரட்டிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஒன்றிய செயலாளர் அலெக்ஸ் ரஞ்சித்குமார், நாளைய தீர்ப்பு பத்திரிக்கை நிருபர் வினோத்குமார் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
சத்திரப்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமையாசிரியராக ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த ஜெயச்சந்திரன் பணிபுரிகிறார். அவரிடம் சமுசிகாபுரத்தைச் சேர்ந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ராஜபாளையம் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளர் அலெக்ஸ் ரஞ்சித் குமார், நாளைய தீர்ப்பு பத்திரிகையின் மாவட்ட சிறப்பு செய்தியாளர் சிவகாசியைச் சேர்ந்த வினோத்குமார் ஆகியோர், 'உங்களைப் பற்றி புகார்கள் வருகிறது. இதை பத்திரிக்கையில் வெளியிடாமல் இருக்க ரூ.15 ஆயிரம் தர வேண்டும்,' என மிரட்டினர். அனைத்து ஆவணங்களும் முறையாக உள்ளன. நான் தவறு செய்யவில்லை என தலைமையாசிரியர் கூறினார். ஆனால் அவர்கள் மிரட்டியதால் தலைமையாசிரியர் ரூ.10 ஆயிரம் தந்துள்ளார். இந்நிலையில் மேலும் 5 ஆயிரம் கேட்டு வீடு செல்லும் வழியில் டூவீலரில் பின் தொடர்ந்தபடி அவரை இருவரும் மிரட்டினர். கீழராஜகுலராமன் போலீசார் விசாரித்து அலெக்ஸ் ரஞ்சித்குமார் உள்ளிட்ட இருவர் மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.