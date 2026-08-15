தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ வீரசோழன்--மதுரைக்கு மாலையில் பஸ் இயங்காததால் மக்கள் அவதி

﻿ வீரசோழன்--மதுரைக்கு மாலையில் பஸ் இயங்காததால் மக்கள் அவதி

﻿ வீரசோழன்--மதுரைக்கு மாலையில் பஸ் இயங்காததால் மக்கள் அவதி

ADDED : ஆக 14, 2026 12:00 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 12:00 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

நரிக்குடி: வீரசோழனிலிருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த அரசு பஸ் சில மாதங்களாக மாலையில் இயக்காததால் மாணவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் அவதிப்படுகின்றனர். மீண்டும் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.

வீரசோழன் மதுரை வழித்தடத்தில் அரசு பஸ் சேவை 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் துவங்கப்பட்டு, தினமும் இரு வேளை இயங்கி வந்தது. பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. சில மாதங்களாக மாலையில் அந்த பஸ் இயக்கப்படவில்லை.

உரிய நேரத்திற்கு பஸ் இல்லாததால் பலர் பல கி.மீ., தூரம் நடந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது. சிலர் தனியார் பஸ்களில் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்ப முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர். மாணவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்துப் பெற்றோர் கவலையடைந்தனர்.

மாணவர்களின் எதிர்காலம், மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மாலையில் தடையின்றி தொடர்ந்து இயக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us