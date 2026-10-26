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தொடர் மழையால் பசுமை: வத்திராயிருப்பு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
தொடர் மழையால் பசுமை: வத்திராயிருப்பு விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 25, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 03:44 PM
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வத்திராயிருப்பு: வத்திராயிருப்பு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்யும் மழையினால் சுற்றுவட்டார வயல் பகுதிகள் பசுமை சூழலில் காணப்படுகிறது.
கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியிலும், பிளவக்கல் அணை நீர் பிடிப்பு பகுதிகளிலும், அத்தி கோயில், கூமா பட்டி, நெடுங்குளம், கான்சாபுரம், வத்திராயிருப்பு பகுதிகளிலும் தினமும் சாரல் மழை பெய்து வருகிறது.
சதுரகிரியில் பெய்யும் மழையினால் தாணிப்பாறை ஓடைகளில் நீர் வரத்து
ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் நடவு செய்துள்ள நெற்பயிர்களும் பசுமையாக வளர்ந்து வருவதால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும், மலையடிவார பகுதிகளும், வயல்வெளிகளும் பசுமை சூழலில் காணப்படுகிறது.
இது அவ்வழியாக பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகளை ஈர்க்கும் வகையில் உள்ளது.