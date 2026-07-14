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நரிக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வீணாகும் பிடிபட்ட வாகனங்கள்

நரிக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வீணாகும் பிடிபட்ட வாகனங்கள்

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:20 PM

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நரிக்குடி:நரிக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, பல ஆண்டுகளாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள ஏராளமான வாகனங்கள் வெயிலிலும், மழையிலும் மக்கி வீணாகி வருகின்றன. இந்த வாகனங்களை முறைப்படுத்தி, உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்கவோ, பொது ஏலம் விடவோ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

நரிக்குடி போலீஸ் ஸ்டேஷன் மணல் கடத்தல், விபத்துகள், மதுக்கடத்தல், திருட்டு, அடிதடி போன்ற பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட டூ வீலர், 4 சக்கர வாகனங்கள், டிராக்டர்கள், மாட்டு வண்டிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து,

ஸ்டேஷன் வளாகத்தி பைக், கார், லாரிகள் வெயிலில் காய்ந்தும், மழையில் நனைந்தும் துருப்பிடித்து, டயர்கள் வெடித்து, என்ஜின்கள் பழுதடைந்து இரும்புக்கடைகளுக்கே லாயக்கற்றதாக மாறி வருகின்றன. வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் பல ஆண்டுகள் இழுத்தடிப்பதால் , முறையான ஆவணங்களை உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்காததாது பல வாகனங்களின் உரிமையாளர்கள் மீட்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். புதர் மண்டி கிடப்பதால் விஷ பூச்சிகள் நடமாட்டம் உள்ளது. அங்கு பணியாற்றும் போலீசாருக்கும், மக்களுக்கும், அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது. நீதிமன்ற விசாரணையை விரைவுபடுத்தி, உரிமையாளர்களிடம் வாகனங்களை ஒப்படைக்க போலீசார் முன்வர வேண்டும். உரிமையாளர்கள் இல்லாத, உரிமை கோரப்படாத வாகனங்களை பட்டியலிட்டு, அரசு விதிமுறைப்படி பொது ஏலம் விட்டால், அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கும். வீணாகி வருவதை தடுக்க தனி கவனம் செலுத்தி தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

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