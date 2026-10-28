/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/நவ.1ல் கிராம சபைக்கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:57 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள 450 ஊராட்சிகளில் உள்ளாட்சிகள் தினமான நவ.1ல் கிராம சபைக்கூட்டம் நடக்கிறது.
இக்கூட்டத்தில் ஊராட்சி நிர்வாகம், பொது நிதி செலவினம் குறித்து ஏப்.1 முதல் அக்.31 வரையான தணிக்கை அறிக்கை குறித்தும், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு ஏற்படுத்தல், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உள்பட பல்வேறு திட்டப்பணிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது என கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தெரிவித்தார்.