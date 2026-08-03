வேப்பங்கொட்டை சீசன் மும்முரம் சேகரிப்பில் ஆர்வம் காட்டும் கிராமத்தினர் கிலோ ரூ.75க்கு விற்பனை
வேப்பங்கொட்டை சீசன் மும்முரம் சேகரிப்பில் ஆர்வம் காட்டும் கிராமத்தினர் கிலோ ரூ.75க்கு விற்பனை
ADDED : ஆக 02, 2026 11:35 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் ஆனி, ஆடி, ஆவணி மாதம் வேப்ப மரங்களில் வேப்பங்கொட்டை உற்பத்தி ஆகி காற்றில் விழும். தற்போது கிலோ ரூ.72முதல் 75 வரை கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
மாவட்டத்தில் ஆனி, ஆடி, ஆவணி மாதங்களில் வேப்பங்கொட்டை சேகரிப்பு அதிகமாக நடக்கும். இம்மாதங்களில் வீதிகளில், உட்புற தெருக்களில் குவிந்து கிடக்கும் வேப்பம் கொட்டை, பழம், விதைகளை சேகரித்து கமிஷன் கடைகளில் கொடுப்பர்.
இவை வேப்பங்கொட்டையில் உள்ள 'அசாத்தின்'எனும் மருத்துவ குணம் கொண்ட வேதி பொருள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
மிஞ்சுபவை மூணார், தேனி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விளையும் ஏலக்காய் தோட்டங்களுக்கு நாட்டு உர தயாரிப்புக்காக அனுப்பப்படுகிறது. வேப்ப எண்ணெய் தயாரிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
இந்தாண்டு ஆடி மாதம் துவங்கியுள்ள நிலையில் முதியவர்கள், இளைஞர்கள், கிராமத்தினர் வேப்ப மரங்களில் காய்த்து வரும் வேப்பங்கொட்டைகளை சேகரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
2021ல் ரூ.80க்கும், 2022ல் ரூ.100 வரையும், 2023ல் கிலோ ரூ.145 வரையும், 2024ல் ரூ.150 வரையும், 2025ல் ரூ.140 வரையும்வேப்பங்கொட்டை கொள்முதல் செய்யப்பட்டது.
இப்போது சீசன் துவக்கம் என்பதால் கொட்டை கிலோ ரூ.72 முதல் 75க்கும், வேப்பம் பழம் கிலோ ரூ.45க்கு விற்கப்படுகிறது.
ஆடி மாதம் முடியும் தருவாயில் ரூ.100 தாண்டும்.
இந்தாண்டு ரூ.145 வரை விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது என்கின்றனர் வேப்பங்கொட்டை சேகரிக்கும் தொழிலாளர்கள்.
நாட்டு உர தயாரிப்பு, இயற்கை விவசாயம், வேப்பெண்ணெய்யின் மருத்துவக்குணம் போன்ற காரணங்களால் வேப்பங்கொட்டைக்கு தனி மவுசு அதிகரித்துள்ளது.
ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை நடக்கும் இந்த சேகரிப்பு பணிகள் நடக்கும்.
இது கிராமப்புறத்தில் உள்ள வருவாய் இல்லாத முதியவர்களுக்கு பெரும் வருவாய் ஈட்ட உதவுகிறது. இதனால் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழி கிடைக்கிறது.