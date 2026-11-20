விருதுநகர் அல்லம்பட்டி ரோட்டில் ஆக்கிரமிப்பு: நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை அவசியம்
விருதுநகர் அல்லம்பட்டி ரோட்டில் ஆக்கிரமிப்பு: நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை அவசியம்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:54 PM
விருதுநகர்:
விருதுநகர் அல்லம்பட்டி ரோட்டின் இருபுறமும் தொடர்ந்து ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்து வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்க ஆளாகி வருகின்றனர்.
விருதுநகர் அருகே அல்லம்பட்டியில் நாளுக்கு நாள் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. விருதுநகரில் இருந்து சாத்துார் ரோட்டிற்கு செல்லும் அல்லம்பட்டி ரோட்டில் இருபுறமும் கடைகள் நிறைந்துள்ளது.
அதே போல அகலமான ரோடாக இருப்பதால் ஆக்கிரமிப்புகளும் அதிகரித்துள்ளது. இப்பகுதியில் கடைகள் வைத்து உள்ளவர்கள் பலர் தங்கள் கடைக்கு முன்பு நிழலுக்காக தகர செட் அமைத்தும், பொருட்களை வெளியே தெரியும் படியாக இருக்க இரும்பு கூண்டு அமைத்துள்ளனர்.
தங்கள் இடத்தில் இல்லாமல் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளனர். இதனால் டூவீலரில் வரும் வாடிக்கையாளர்கள் ரோட்டில் டூவீலர்களை நிறுத்தி விட்டு செல்கின்றனர். கனரக வாகனங்கள் செல்லும் பகுதியாக இருப்பதால் ஆக்கிரமிப்புகளால் ரோட்டில் முன்னேறி செல்ல முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
எனவே அல்லம்பட்டி ரோட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.