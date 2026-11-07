தெருவை ஆக்கிரமித்து மார்க்கெட் கடைகள்: விருதுநகர் உள் தெரு குடியிருப்போர் புலம்பல்
தெருவை ஆக்கிரமித்து மார்க்கெட் கடைகள்: விருதுநகர் உள் தெரு குடியிருப்போர் புலம்பல்
ADDED : நவ 04, 2026 11:48 AM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மெயின் பஜாரை யொட்டி அமைந்துள்ள மார்க்கெட் அனைத்துமே உள்தெருவை ஆக்கிரமித்து கட்டமைக்கப்படவை. கடைகளை தாண்டியும் ரோட்டின் பாதியை ஆக்கிரமித்துள்ள வியாபாரிகளால் வாகனங்கள் உள் தெருவில் நுழைய முடிவதில்லை, அவசரத்திற்கு முதியவர்களை வெளியே அழைத்து செல்ல முடியாத நிலை, ஆக்கிரமிப்பால் ஆண்டுக்கணக்கில் தடைபட்டுள்ள ரோடு, வாறுகால் பணிகள் என உள் தெரு மக்கள் கடும் மனக்குமுறலில் உள்ளனர்.
விருதுநகர் உள் தெரு குடியிருப்பை சேர்ந்த மாணிக்கம் ராமேஷ்வரி, உமா மகேஸ்வரி, கவுரி, பிரேமா, துர்காதேவி ஆகியோர் கூறியதாவது:
விருதுநகர் உள்தெருவில் 200 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இதன் நுழைவுப்பகுதி காய்கறி மார்க்கெட்டாக உள்ளது. இது நகராட்சியின் மார்க்கெட் இல்லை. வியாபாரிகளின் கடைகள் தான். இதை பலர் ரோடு வரை ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ளதால் இவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்ல முடிவதில்லை.
முதியவர்கள் நிறைய பேர் வசிக்கின்றனர். அவசரத்திற்கு கூட வெளியே செல்ல முடிவதில்லை. இறந்தவர்களுக்கான இறுதி சடங்கிற்கு செல்ல கூட கடும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். இப்பகுதிக்கென பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கிடையாது. இதனால் கழிவுநீர் வாறுகாலில் தான் ஓடுகிறது.
இப்பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலம் ஆக்கிரமிப்புகளால் நீண்ட காலம் கழித்து தான் போடப்பட்டது. அதற்கு முன் வரை மழை பெய்யும் போது நீர் செல்ல வழியின்றி குடியிருப்புகளில் தேங்கும். இதே போல் தற்போது வாறுகால்கள் அமைக்க ரூ.7.20 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்குள்ள காய்கறி கடை வியாபாரிகள் 15 நாட்கள் கடையை மூடினால் தான் வாறுகாலை கட்ட முடியும் என்ற நிலை உள்ளது. ஆனால் அதற்கு பலர் ஒத்துழைக்காமல் உள்ளனர். மார்க்கெட்டாக உள்ளதால் எப்போதும் அமைதியின்றி கூச்சலோடு காணப்படுகிறது.
நடப்பதற்கு மட்டுமே இடம் விடுத்து சாலையோர வியாபாரிகளும் ஆக்கிரமிக்கின்றனர். நாளுக்கு நாள் ஆக்கிரமிப்புகள் பெருகி கொண்டே தான் போகிறது. சில வியாபாரிகள் இக்குடியிருப்போரை திட்டியும் பேசு கின்றனர்.
இப்பகுதியினரின் குப்பையை காலை 7:00 மணிக்குள் நகராட்சி துப்புரவு ஊழியர்கள் பெற்றுவிட வேண்டும். இல்லையென்றால் அவை தேங்கும் நிலை தான் ஏற்படும். ரோடு வசதியின்றி தளக்கற்கள் தான் உள்ளது. இப்பகுதியை பலர் காலி செய்து வருகின்றனர்.
எனவே இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்த்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி ரோடு, வாறுகால் பணிகள் நடக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். தெரு ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும், என்றனர்.