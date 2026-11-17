விருதுநகர் அமைச்சர் நிகழ்ச்சி குறித்து முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவில்லை: சஸ்பெண்ட் மின் பொறியாளர் விளக்கம்
விருதுநகர் அமைச்சர் நிகழ்ச்சி குறித்து முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவில்லை: சஸ்பெண்ட் மின் பொறியாளர் விளக்கம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:25 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:22 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியின் போது மின் தடை ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக இளநிலை மின் பொறியாளர் அண்ணாதுரை சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில் அவர், ‘‘இந்நிகழ்ச்சி குறித்து முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவில்லை. சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்,’’ என அவர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும் சஸ்பெண்ட் மின் பெறியாளர் கூறியதாவது: 16 ஆண்டுகளாக சூலக்கரை துணைமின் நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறேன். நவ. 14ல் அமைச்சர் நிகழ்ச்சி இருப்பது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. எந்த தகவலும், பணி அட்டவணையும் வரவில்லை. அமைச்சர் நிகழ்ச்சி குறித்து தெரியாததாலும், சனிக்கிழமை விடுமுறை நாள் என்பதாலும் சாதாரண பணியில் இருந்தோம்.
இந்நிலையில் தனியார் ஆலை மின்சுமை காரணமாக ட்ரிப் ஆனதில் காலை 10:56 மணிக்கு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மின்தடை ஏற்பட்டது. மின் உயரதிகாரி அழைத்து, அமைச்சர் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது, உடனடியாக சரி செய்யுங்கள், என்ற போது தான் எனக்கு அமைச்சர் நிகழ்ச்சி என்பதே தெரியும். ஒன்பது நிமிடங்களில் சார்ஜ் செய்து சப்ளை கொடுக்கப்பட்டு விட்டது.
இது இயல்பாக நடந்தது. மின் சுமையால் மின்தடை சிறிது நேரம் தடைபடும் போதெல்லாம், உடனடியாக நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது எங்கள் பணி. இதில் என் மீது எந்த தப்பும் இல்லை. அமைச்சர் நிகழ்ச்சி என்றால் நாங்கள் அனைத்து முன்னேற்பாடுகளையும் செய்து மின்தடை ஏற்பட விடாமல் நடவடிக்கை எடுத்திருப்போம்.
நான் தி.மு.க.,வின் தொ.மு.ச.,வில் உள்ளேன். 2011 – 2021 வரை அ.தி.மு.க., ஆட்சி காலக்கட்டத்தில் இதே கலெக்டர் அலுவலக மின் சப்ளையை நான் தான் கொடுத்தேன். எந்த தொழிற்சங்கத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் பாகுபாடு பார்ப்பதில்லை. மக்கள் பணியாற்றும் மின் ஊழியர்கள் தான் நாங்கள். என் மீது இதுவரை ஒரு மெமோ கூட வந்ததில்லை. மீண்டும் அதே இடத்தில் பணி தந்து சஸ்பெண்ட் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார்.