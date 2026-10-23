விருதுநகர் தெப்பத்துக்கு நீர் வரத்து

UPDATED : அக் 21, 2026 11:19 PM
ADDED : அக் 21, 2026 07:26 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் நகரின் மையத்தில் அமைந்துள்ள 160 ஆண்டுகள் பழமையான கோயில் தெப்பத்தை துார்வாரும் பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில் பம்பிங் செய்து நீர் கொண்டு வரப்படுகிறது.
1800 காலகட்டத்தில் மாலையூருணியாக இருந்த இதை 1866ல் தெப்பமாக மாற்றி 2.200 ஏக்கரில் கட்டமைக்கப்பட்டது. இதன் ஆழம் 21 அடி. தண்ணீர் கொள்ளளவு 5 கோடி லிட்டர்.
தெப்பத்தில் நீரோட்டம் இருக்க வேண்டி வடமலைக்குறிச்சி ரோட்டில் கவுசிகா நதி நீரோட்ட பாதையில் வரும் நீரை சேமிக்க ஒரு இடம் வாங்கி குட்டை அமைத்து அங்கிருந்து 5 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள தெப்பத்திற்கு மோட்டார் பம்பு வைத்து நீரை நிரப்பி வருகின்றனர்.
தெப்பம் பராமரிப்பு முழுவதும் விருதுநகர் ஹிந்து நாடார்கள் பலசரக்கு கடை மகமையினர் செய்கின்றனர். இந்நிலையில் செப். மாதம் தெப்பத்தை துார்வாரும் பணி துவங்கியது. ஒரு மாதமாக நடந்த பணிகள் நேற்று முன்தினத்துடன் முடிந்த நிலையில், நேற்று காலை முதல் குட்டையில் இருந்து நீர் பம்பிங் செய்து தெப்பத்திற்கு நிரப்பப்பட்டு வருகிறது.