/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/விருதுநகர் இன்றைய நிகழ்ச்சி 14/11/2026
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:24 PM
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* சிறப்பு பூஜை : வெங்கடாஜலபதி கோயில், சாத்துார். காலை 6:30 மணி.
* சிறப்பு பூஜை : கால பைரவர் கோயில் ஓ .மேட்டுப்பட்டி, சாத்துார். காலை 6:30 மணி.
*சிறப்பு பூஜை :முருகன் கோயில், சாத்துார் . காலை 6:30 மணி.
*சிறப்பு பூஜை : பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் ,சாத்துார். காலை 6:30 மணி.
பொது
*மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச உபகரணங்கள், செயற்கை கை, கால், வழங்கும் விழா, இடம்: கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரி கலையரங்கம். கோவில்பட்டி. காலை 11:00 மணி.