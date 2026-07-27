ரோட்டோர மரங்களால் பசுமை, இதமான சூழல் சாத்தியமாக்கிய தன்னார்வலர்கள், மக்கள்
ரோட்டோர மரங்களால் பசுமை, இதமான சூழல் சாத்தியமாக்கிய தன்னார்வலர்கள், மக்கள்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:59 PM
விருதுநகர் ஒரு கந்தக பூமியாகும், தீப்பெட்டி தயாரிப்பு தொழில் இப்பகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ளது.இயல்பாகவே வெப்பம் அதிகம் என்பதால் மக்கள் மரம் வளர்ப்பதில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மெயின் ரோடு, நான்கு வழிச்சாலை, படந்தால் ரோடு என பல்வேறு பகுதிகளில் ரோடு விரிவாக்க பணிக்காக பல நுாறு ஆண்டுகள் பழமையான மரங்கள் வெட்டி வீழ்த்தி அகற்றப்பட்டது. சாத்துார் பகுதி மக்கள் சாலை ஓரங்களில் அயர்ச்சியின்றி மரக்கன்றுகள் நட்டி வளர்த்து வருகின்றனர்.
இளைஞர்கள், மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் தொழில் அதிபர்கள் தாங்களாக முன்வந்து மரக்கன்றுகளை இலவசமாக வழங்கி சாலை ஓரங்களில் நட்டி தொடர்ந்து பராமரிக்கவும் நிதியுதவி வழங்கி வருகின்றனர்.
சிதம்பரம் நகர், பெரியார் நகர், அண்ணா நகர், தில்லைநகர், கே.கே.நகர் பகுதிகள் தற்போது மரங்கள் நிறைந்த சோலைவனமாக உள்ளது.வீடுகள் தோறும் மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருவதால் இந்த பகுதியில் கோடை காலமும் குளிர்காலம் போல குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவுகிறது.
நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக இருந்த மரியன் ஊருணி கண்மாயையும் பராமரித்து தற்போது அதனை பூங்காவாக மாற்றி மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.அரசும் மக்கள் கோரிக்கையை ஏற்று புதிய பூங்காக்களை உருவாக்கி மாசில்லா நகரை உருவாக்க மக்களுடன் முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.
பசுமை இயக்கம், ராஜலட்சுமி அம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனம், தடம் போன்ற அமைப்பினர் மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பயணிகள் நிழற்குடை பஸ் ஸ்டாண்டு பகுதிகளில் துாய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மக்கும் பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரிக்கும் போது மக்காத பொருட்களின் பயன்பாடு குறையும் இதன் மூலம் மக்களுக்கு சுகாதாரமான வாழ்வு கிடைக்கும் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு மக்காத பொருட்களான பிளாஸ்டிக் கேரிப்பை பிளாஸ்டிக் இலை டம்ளர் உள்ளிட்ட பொருட்களை பயன்படுத்துவதை குறைப்பதன் மூலம் மாசில்லா நகர் உருவாகும்.
மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்
தற்போது உலகம் முழுவதும் வெப்பமயமாக மாறி வருகிறது.மனிதர்களும் ஆங்காங்கே கழிவுகளை கொட்டி தீ வைத்து எரித்து வருகின்றனர். உலகம் வெப்பமயம் ஆவதால் காடுகள் கூட தானாகவே தீப்பற்றி எரிந்து அழிந்து வருகின்றன. உலகம் வெப்பமயமாவதை தடுப்பதற்கு ஒரே வழி மரங்கள் வளர்ப்பது தான். முடிந்த வரை மரங்களை பராமரித்து வளர்ப்போம். தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து 20 மரக்கன்றுகள் நட்டி வளர்த்துள்ளேன். எளிதில் மக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்துவோம். வீடுகள் தோறும் மலர் செடி, மரம் வளர்ப்பதில் சாத்துார் முன்னோடி நகராக உள்ளது.
- செந்தில்குமார், வியாபாரி.
வாழை இலையை பயன்படுத்துவோம்
எனது வடைக் கடையில் பல ஆண்டுகளாக வாழை இலையில் வைத்து மட்டுமே வடைகள் பார்சல் செய்யப்படுகிறது. மேலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாழை இலையில் தான் வடை பரிமாறுகிறேன். வாழை இலைக்காகவே பல வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டமாக கடைக்கு வருகின்றனர். அரசு பிளாஸ்டிக் கேரி பை, தாள்களை பயன்படுத்த தடை விதிப்பதற்கு முன்பே நான் இதை கடைபிடித்து வருகிறேன். வாழை இலையை பயன்படுத்துவோம், இயற்கை வளம், விவசாயம் காப்போம்.
- கோபாலகிருஷ்ணன், வியாபாரி, சாத்துார்.